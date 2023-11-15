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Довбик вошел в сборную открытий сезона Ла Лиги по версии Marca

Украинец идеально адаптировался в испанском клубе.
Сегодня, 11:15
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик стал одним из лучших игроков чемпионата Испании на старте сезона.

Авторитетное издание Marca составило символическую сборную открытий сезона Ла Лиги 2023/24.

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Украинский форвард, который летом перешел из Днепра-1, вошел в число избранных.

В текущем сезоне Довбик провел 13 игр в Ла Лиге, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.

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