Еще один: Защитник Милана подозревается в незаконных ставках
Скандал с нелегальными ставками в итальянском в футболе получил неожиданное развитие.
К уже известным случаям Николо Дзаньоло, Николо Фаджоли и Сандро Тонали прибавился еще один.
Как сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на итальянское издание AGI, обвинение в участии в азартных играх на незаконных ресурсах получил Алессандро Флоренци из Милана.
Пока неизвестно насколько серьезны обвинения в адрес защитника и будет ли он дисквалифицирован.
Отметим, что у предыдущих участников скандала в лице Дзаньоло, Фаджоли и Тонали судьба разная. Вингер Астон Виллы продолжает играть в футбол, хавбек Ювентуса получил 8-месячную дисквалификацию, но несмотря на это продлил контракт с клубом, а футболиста Ньюкасла дисквалифицировали на 10 месяцев.
Стоит сказать, что в Италии футболистам можно ставить на другие виды спорта, но лишь на определенных ресурсах
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