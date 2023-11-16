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Футбол

Еще один: Защитник Милана подозревается в незаконных ставках

Алессандро Флоренци стал очередным футболистом, который попал в скандал.
Сегодня, 09:50
Алессандро Флоренци / Getty Images
Алессандро Флоренци / Getty Images

Скандал с нелегальными ставками в итальянском в футболе получил неожиданное развитие. 

К уже известным случаям Николо Дзаньоло, Николо Фаджоли и Сандро Тонали прибавился еще один. 

Как сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на итальянское издание AGI, обвинение в участии в азартных играх на незаконных ресурсах получил Алессандро Флоренци из Милана.

Пока неизвестно насколько серьезны обвинения в адрес защитника и будет ли он дисквалифицирован. 

Отметим, что у предыдущих участников скандала в лице Дзаньоло, Фаджоли и Тонали судьба разная. Вингер Астон Виллы продолжает играть в футбол, хавбек Ювентуса получил 8-месячную дисквалификацию, но несмотря на это продлил контракт с клубом, а футболиста Ньюкасла дисквалифицировали на 10 месяцев.

Стоит сказать, что в Италии футболистам можно ставить на другие виды спорта, но лишь на определенных ресурсах 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Алессандро Флоренци

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