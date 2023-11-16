Скандальный вингер МЮ может стать одноклубником Неймара

Джейдон Санчо может оказаться в Аль-Хиляле.

Скандальный вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Sun Sport, англичанин вошел в сферу интересов саудовского Аль-Хиляля. Сделка может состояться уже зимой.

Речь идет о полноценной продаже, но Санчо не хотел бы переходить в чемпионат Саудовской Аравии и желает продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось, что в услугах Джейдона заинтересован Ювентус.

Отметим, что после своего конфликта с Эриком тен Хагом игрок не провел за основной состав ни одной минуты.

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