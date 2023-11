Месси толкнул локтем и схватил за шею игрока Наполи и остался без наказания

В рамках матча отбора к чемпионату мира Аргентина уступила Уругваю на своем поле.

На 20-й минуте матча произошел эпизод с стычкой между игроками. Началось все с того, что Родриго Де Пауль резко отреагировал на нарушение правил уругвайцев.

С ним стал толкаться защитник Наполи Матиас Оливера, вдруг подбежал Лео Месси и сначала локтем толкнул соперника, а затем взял его за шею.

Not even a yellow card for Messi a.k.a Mr. Script but Casemiro got a ban for doing half of this.. Yet some fans call him their 🐐.. 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/YLJWtjHBa3