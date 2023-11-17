"Не думаю об этом": Судаков высказался о своей ошибке в прошлом матче против Италии

Футболист сборной Украины Георгий Судаков высказался о противостоянии с Италией в рамках отбора на Евро-2024.

По словам игрока, он уже забыл о своей результативной ошибке в матче против "Скуадры Адзурри" на Сан-Сиро.

"Вспоминаю ли я о своей ошибке? (Судаков поскользнулся в начале матча и это привело к голу в исполнении сборной Италии - прим.) Нет, я уже выкинул это. Больше не думаю об этом эпизоде.

100% мы стали сильнее после того поединка. После каждой игры мы стаем сильнее. Надеюсь, докажем это в предстоящем матче".

Также хавбек поделился мыслями о последних успехах своих коллег по сборной в европейских чемпионатах.

"Да, конечно это добавляет уверенности. Хороший гол забил Зинченко в последнем матче за Арсенал. И Миколенко. Довбик разрывает, понравился его гол Альмерии, когда они проигрывали 0:2. Еще Мудрик забил отличный гол Арсеналу".

Напоследок один из лидеров "желто-голубых" поделился своими ожиданиями от атмосферы.

"Думаю, что атмосфера будет невероятной. Все понимают, насколько это важный матч для страны.

Мне нравится атмосфера на матчах Шахтера в Лиге чемпионов в Гамбурге. Надеюсь, сборной также повезет с Италией, как Шахтеру с Барселоной", - резюмировал Судаков.

Отметим, что матч Украина - Италия состоится в понедельник, 20 ноября, в Леверкузене

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