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Бывший защитник Баварии и Ювентуса станет спортивным директором Марселя

Мехди Бенатиа попытается исправить ситуацию, которая возникла у провансальцев.
Сегодня, 21:00
Мехди Бенатиа / Getty Images
Мехди Бенатиа / Getty Images

Марсель определился с тем человеком, который займет должность спортивного директора.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс, новым спортивным директором экс-команды Руслана Малиновского станет Мехди Бенатиа.

Должность освободилась после того, как ее покинул Хавьер Рибальта в результате конфликта клуба с фанатами.

Бывший защитник Баварии и Ювентуса - не чужой человек для провансальцев. Марокканец провел три года в молодежной команде, после чего его перевели в первую команду. Однако дебютировать за нее он так и не сумел.

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После аренд в Тур и Лорьян он перешел на правах свободного агента в Клермон. Затем в его карьере были Удинезе, Рома, Бавария, Ювентус, Аль-Духаиль и Фатих Карагюмрюк. Осенью 2021 года Бенатиа принял решение завершить карьеру.

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