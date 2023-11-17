Бывший защитник Баварии и Ювентуса станет спортивным директором Марселя

Марсель определился с тем человеком, который займет должность спортивного директора.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс, новым спортивным директором экс-команды Руслана Малиновского станет Мехди Бенатиа.

Должность освободилась после того, как ее покинул Хавьер Рибальта в результате конфликта клуба с фанатами.

Бывший защитник Баварии и Ювентуса - не чужой человек для провансальцев. Марокканец провел три года в молодежной команде, после чего его перевели в первую команду. Однако дебютировать за нее он так и не сумел.

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После аренд в Тур и Лорьян он перешел на правах свободного агента в Клермон. Затем в его карьере были Удинезе, Рома, Бавария, Ювентус, Аль-Духаиль и Фатих Карагюмрюк. Осенью 2021 года Бенатиа принял решение завершить карьеру.

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