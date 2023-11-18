Жоржиньо останется пенальтистом сборной Италии
Лучано Спаллетти публично поддержал Жоржиньо после незабитого пенальти.
Вчера хавбек Арсенала не реализовал пенальти в ворота Северной Македонии продолжил сво серию из незабитых 11-метровых до трех.
Еще раньше Жоржиньо дважды не смог забить в ворота сборной Швейцарии, а после вчерашнего ему еще и напомнили упущенный шанс в финале Евро-2020.
Однако Лучано Спаллетти наоборот публично поддержал игрока и заявил, что хавбек продолжить пробивать пенальти за "скуадур адзурру".
"Жоржиньо провел сегодня отличный матч. Я уже сказал ему, что он будет бить следующий пенальти, и он согласился", – цитирует Спаллетти Football Italia.
Напомним, что сборная Украина провела первую "зимнюю" тренировку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!