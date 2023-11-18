Жоржиньо останется пенальтистом сборной Италии

Лучано Спаллетти публично поддержал Жоржиньо после незабитого пенальти.

Вчера хавбек Арсенала не реализовал пенальти в ворота Северной Македонии продолжил сво серию из незабитых 11-метровых до трех.

Еще раньше Жоржиньо дважды не смог забить в ворота сборной Швейцарии, а после вчерашнего ему еще и напомнили упущенный шанс в финале Евро-2020.

Однако Лучано Спаллетти наоборот публично поддержал игрока и заявил, что хавбек продолжить пробивать пенальти за "скуадур адзурру".

"Жоржиньо провел сегодня отличный матч. Я уже сказал ему, что он будет бить следующий пенальти, и он согласился", – цитирует Спаллетти Football Italia.

Напомним, что сборная Украина провела первую "зимнюю" тренировку.

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