С первым снегом: сборная Украины провела "холодную" тренировку

Подопечные Сергея Реброва готовятся отдать все свои силы в матче с Италией.

В понедельник, 20 ноября, в рамках десятого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграет с национальной командой Италии.

За несколько дней до матча подопечные Сергея Реброва нарабатывают основные элементы для поединка.

Читай также: Игрок сборной Украины подписал контракт с клубом высшего испанского дивизиона

Украинская сборная сейчас тренируется в Гданьске (Польша). На одном из тренировочном занятии пошел первый снег.

Напомним, сборная Украины одолела Лехию за закрытыми дверьми.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!