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С первым снегом: сборная Украины провела "холодную" тренировку

Подопечные Сергея Реброва готовятся отдать все свои силы в матче с Италией.
Сегодня, 09:31
Тренировка сборной Украины / УАФ
Тренировка сборной Украины / УАФ

В понедельник, 20 ноября, в рамках десятого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграет с национальной командой Италии.

За несколько дней до матча подопечные Сергея Реброва нарабатывают основные элементы для поединка.

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Украинская сборная сейчас тренируется в Гданьске (Польша). На одном из тренировочном занятии пошел первый снег.

Напомним, сборная Украины одолела Лехию за закрытыми дверьми.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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