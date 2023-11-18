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Звезда Реала выбыл на длительный срок

Травма Винисиуса оказалась серьезней, чем предполагалось.
Сегодня, 15:06
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Травма Винисиуса Жуниора оказалась более серьезной, чем казалось, пишет The Athletic.

Напомним, бразилец получил травму бедра в матче с Колумбией, однако были надежды, что вингер все же сыграет против Аргентины 22 ноября.

Однако травма оказалась более серьезной, Винисиус пропустит до шести недель. В прошлый раз из-за этого же повреждения он не играл четыре недели.

На текущий момент Винисиус покинул расположение сборной и вернулся в Реал. После проведенных в клубе обследований у игрока диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра. Он пропустит 2,5 месяца.

Ранее также стало известно, сколько пропустит Лень из-за травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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