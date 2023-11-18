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Футбол

Игрок сборной Германии сыграет с Турцией на необычной для себя позиции

Кай Хаверц выйдет на поле в качестве левого защитника.
Вчера, 21:44
Кай Хаверц / Getty Images
Кай Хаверц / Getty Images

Сегодня, 18 ноября, Сборная Германии сыграет с национальной командой Турции.

Наставник "бундестим" Юлиан Нагельсманн принял необычное тактическое решение. Специалист выпустил на позиции левого защитника Кая Хаверца, родная позиция которого атакующий полузащитник.

"Кай не всегда будет в таком положении. У меня есть отличная идея, он исключительно хороший футболист.

Это очень хороший вариант. Он не всегда будет играть как классический левый защитник", - заявил сам Нагельсманн.

Матч Германия - Турция стартует в 21:45 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия турция Кай Хаверц

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