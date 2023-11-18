Нидерланды - Ирландия: обзор и результат матча отбора на чемпионат Европы 2024
В рамках отбора на Евро-2024 Нидерланды встретились с Ирландией.
Уже на 12-й минуте "оранжевые" открыли счет в матче. Автором забитого гола стал Ваут Вегхорст.
В концовке первого тайма коллектив Рональда Кумана должен был удваивать преимущество, но Гэвин Базуну сделал невероятный сейв, помешав забить Тиджани Рейндерсу.
После перерыва свой шанс упустил Хави Симонс, однако, в этот раз этому помешал один из защитников сборной Ирландии.
На 59-й минуте гости имели свой единственный шанс в матче и забили. Впрочем, им не повезло, ведь гол Адама Иды был отменен из-за оффсайда.
Статистика матча Нидерланды - Ирландия
Нидерланды - Ирландия 1:0
Гол: Вегхорст, 12
xG: 1.43 - 0.06
Удары: 18 - 3
Удары в створ: 5 - 1
Владение мячом: 53% - 47%
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