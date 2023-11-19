Ньюкасл нацелился на бразильского таланта

Маркос Леонардо может оказаться в стане "сорок".

Английский Ньюкасл хочет усилить линию нападения.

Как сообщает издание Mirror, "сороки" нацелились на Маркоса Леонардо. Вскоре клуб сделает предложение Сантосу, за который играет футболист.

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За форварда англичанам придется побороться с Ромой и Реалом. Сумма трансфера может составить около 30 млн евро.

За Сантос 20-летний футболист провел 45 матчей, забив 21 гол и отдав 4 результативные передачи.

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