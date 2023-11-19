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Покер и онлайн-игры: Неймар показал как проводит свободное время в лазарете

Бразилец веселится без футбола.
Вчера, 22:20
Неймар / Instagram
Неймар / Instagram

Нападающий Аль-Хиляля Неймар показал в соцсетях, как проходит его досуг во время восстановления после травмы.

Бразилец ежедневно играет в казино, амбасадором которого является, а также довольно частно запускает стримы на платформе Twitch, где вместе с друзьями веселиться в популярных мультиплеерных проектах.

Напомним, Неймар получил повреждение левого колена в матче отбора на ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У него было выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал игровым персонажем Fortnite.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Аль-Хиляль

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