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Таловеров: Хотим, чтобы трибуны Бай-Арены были сине-желтыми. Уверен, что так и будет

Дебютант сборной Украины высказался о предстоящем матче против Италии.
Сегодня, 09:27
Максим Таловеров и Михаил Мудрик / Getty Images
Максим Таловеров и Михаил Мудрик / Getty Images

Сборная Украины сегодня, 20 ноября, сыграет против сборной Италии в матче за прямой выход на Евро-2024.

Защитник "желто-голубых" Максим Таловеров высказался о предстоящем матче. По словам игрока, он уверен, что национальную команду ждет серьезная поддержка в Германии.

"Газон очень хороший. Атмосфера также чувствуется супер. Мы понимаем, почему на таких газонах выигрывается почти каждый матч. Это супер, уже настраиваемся на завтра (видео было записано вчера, 19 ноября - прим.)

Мы хотим, чтобы трибуны Бай-Арены были сине-желтыми. Уверен, что так и будет.

Чувствуется, что команда хочет порадовать своих болельщиков. Каждый уже говорил, что это наша цель и будем делать все возможное", - заявил Таловеров в интервью УАФ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Евро 2024 Максим Таловеров

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