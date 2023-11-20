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Конопля: Будем делать все ради победы над Италией

Защитник сборной Украины высказался о предстоящем матче.
Сегодня, 11:26
Ефим Конопля / Getty Images
Ефим Конопля / Getty Images

Футболист сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал предстоящий поединок с Италией.

По словам Конопли, он чувствует ответственность перед таким важным поединком.

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"Ждем важную игру и вашу поддержку. Чувствую ответственность перед болельщиками, Украиной и нашими воинами.

Будем делать все возможное и невозможное ради победы и незабываемых эмоций. Уверен, что справимся с обеими задачами. Слава Украине!" - написал Конопля в своем инстаграме.

Матч Украина - Италия состоится сегодня, 20 ноября, в 21:45.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ефим Конопля

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