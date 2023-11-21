Скауты английских грандов вновь начали изучать звезду Наполи

Скауты сразу нескольких английских грандов присутствовали на матче Испания - Грузия, утверждает 90Min.

Несмотря на то, что в том матче было множество потенциальных целей, усилия сотрудников клубов были сосредоточены на Кварацхелии.

Ньюкасл, МЮ, Сити и Челси - все они вновь начали изучать грузинского вингера, который в данный момент намерен продлить контракт с Наполи.

Существует небольшая вероятность, что Хвича сменит клуб следующим летом, президент неаполитанцев вряд ли допустит, чтобы обе звезды покинули команды в один год.

Потому, вероятней всего, следующим летом в новый клуб уйдет Виктор Осимхен, а Кварацхелия останется в Неаполе еще минимум на год.

Ранее также сообщалось, что Бавария попробует подписать защитника МЮ.

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