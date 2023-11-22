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Гризманн выступил с публичной критикой в адрес УЕФА

Француз недоволен тем, как работают технологии на матчах.
Сегодня, 10:52
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн высказался после матча с Грецией (2:2).

"Не хватило технологии определения гола! У УЕФА много денег, а они не могут организовать все так, чтобы было точно понятно, есть гол или нет.

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"Нужно требовать чуть больше от УЕФА. Если они хотят, чтобы мы проводили так много матчей, то пусть внедряют больше технологий", – сказал Гризманн в интервью TF1.

Напомним, в одном из эпизодов матча Франция - Греция не был защитан возможный гол Кингсли Комана из-за отсутствия системы определения гола.

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