Еще один шанс для Лунина: Восстановление Кепы после травмы затягивается

Вратарь мадридского Реала Кепа Аррисабалага практически наверняка не будет готов к ближайшему матчу мадридского клуба в Ла Лиге против Кадиса, который состоится в воскресенье, 26 ноября.

Испанский вратарь продолжает восстанавливаться после повреждения приводящей мышцы правого бедра и еще не вернулся к тренировкам в общей группе. Пока он работает в тренажерном зале и занимается по индивидуальной программе, сообщает Mundo Deportivo.

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Ожидается, что в предстоящем поединке еще одну возможность получит украинский голкипер Андрей Лунин и займет место в воротах Реала.

Ранее украинец не был вызван в национальную сборную во время последней международной паузы из-за небольшого дискомфорта, но он не должен помешать ему сыграть во встрече с Кадисом.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел за Реал четыре матча, в которых пропустил два гола, а в двух поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось,что Лунин попал в сферу интересов испанского клуба.

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