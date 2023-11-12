"Плюс три очка. Продолжаем": Лунин отреагировал на разгром Валенсии

В субботу, 11 ноября, мадридский Реал в матче 13-го тура испанской Ла Лиги одержал убедительную победу над Валенсией.

Ворота "сливочных" в этом поединке защищал украинский голкипер Андрей Лунин, а его команда разгромила "летучих мышей" со счетом 5:1.

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После матча украинец в соцсетях отреагировал на уверенную победу мадридского клуба.

"Матчи на Бернабеу - это топ. Плюс три очка. Продолжаем", - написал Лунин в Instagram.

Ранее сообщалось, что Лунин принял решение покинуть Реал.

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