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"Плюс три очка. Продолжаем": Лунин отреагировал на разгром Валенсии

Украинский голкипер защищал ворота Реала в победном поединке чемпионата Испании.
Сегодня, 13:31
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В субботу, 11 ноября, мадридский Реал в матче 13-го тура испанской Ла Лиги одержал убедительную победу над Валенсией.

Ворота "сливочных" в этом поединке защищал украинский голкипер Андрей Лунин, а его команда разгромила "летучих мышей" со счетом 5:1.

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После матча украинец в соцсетях отреагировал на уверенную победу мадридского клуба.

"Матчи на Бернабеу - это топ. Плюс три очка. Продолжаем", - написал Лунин в Instagram.

Ранее сообщалось, что Лунин принял решение покинуть Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Андрей Лунин

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