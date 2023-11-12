"Плюс три очка. Продолжаем": Лунин отреагировал на разгром Валенсии
Украинский голкипер защищал ворота Реала в победном поединке чемпионата Испании.
В субботу, 11 ноября, мадридский Реал в матче 13-го тура испанской Ла Лиги одержал убедительную победу над Валенсией.
Ворота "сливочных" в этом поединке защищал украинский голкипер Андрей Лунин, а его команда разгромила "летучих мышей" со счетом 5:1.
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После матча украинец в соцсетях отреагировал на уверенную победу мадридского клуба.
"Матчи на Бернабеу - это топ. Плюс три очка. Продолжаем", - написал Лунин в Instagram.
Ранее сообщалось, что Лунин принял решение покинуть Реал.
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