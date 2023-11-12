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Реал - Валенсия: обзор и результат матча чемпионата Испании 11.11.2023

У украинца, по сути, была работа лишь в первом тайме, но пропустил он в конце второго тайма.
Сегодня, 00:00
Реал Мадрид - Валенсия / Getty Images
Реал Мадрид - Валенсия / Getty Images

В рамках 12 тура чемпионата Испании Реал встретился с Валенсией.

Уже на старте матча "сливочные" вышли вперед благодаря прекрасному удару издали Даниэля Карвахаля.

"Летучие мыши" попытались быстро ответить своему сопернику усилиями Уго Дуро. Испанец сперва пробивал из-за пределов штрафной площадки низом, но с его ударом легко справился Андрей Лунин, спустя 4 минуты Дуро вывели на рандеву с Луниным, однако украинец снова оказался сильнее.

В конце тайма у Дуро снова был момент, но в этот раз он просто пробил мимо и уже спустя минуту Винисиус Жуниор удвоил преимущество коллектива Карло Анчелотти.

В начале второй 45-минутки у подопечных Рубена Барахи возможно были какие-то надежды вернуться в игру, но их разрушили уже упомянутый Винисуис, забивший свой второй гол и Родриго, который также оформил дубль.

К сожалению, украинец Андрей Лунин несмотря на хороший матч, в целом, не сумел уйти без пропущенного мяча и на 88 минуте Уго Дуро все же добился своего, хоть это уже и не имело особого влияния на результат. 

Роман Яремчук вышел на поле на 70 минуте и не отметился результативными действиями.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Валенсия

Реал - Валенсия 5:1

Голы: Карвахаль, 3, Винисиус, 42, 49, Родриго, 50, 84 - Уго Дуро, 88

xG: 1.81 - 1.89
Удары: 16 - 9
Удары в створ: 7 - 3
Владение мячом: 56% - 44%

Реал: Лунин - Карвахаль (Пас, 82), Начо, Алаба, Менди (Фран Гарсия, 71) - Вальверде (Модрич, 60), Камавинга, Кроос, Браим Диас (Васкес, 71) - Родриго, Винисиус (Хоселу, 82)

Валенсия: Мамардашвили - Коррея (Фулькье, 55), Москера, Паулиста, Гайя (Гасьоровский, 55) - Пепелу (Роман Яремчук, 70), Герра - Фран Перес (Уго Гонсалес, 70), Диего Лопес, Канос (Гильямон, 64) - Дуро

Предупреждения: Камавинга, 62 - Пепелу, 34, Фулькье, 56, Паулиста, 67.

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