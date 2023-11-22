Горячая девушка Деле Алли похвасталась пикантными фотографиями в нижнем белье

Девушка хавбека Эвертона Деле Алли похвасталась в соцсетях своей новой коллекцией белья.

Синди Кимберли показала в Instagram, как на ней сидят вещи нижней одежды, сделав несколько пикантных фото.

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Девушка поделилась снимками в рамках рекламы бренда Lounge, который активно сотрудничает с ее личной компанией LOBA, занимающейся шитьем нижнего белья для женщин.

Ранее девушка Деле Алли засветила грудь в неoбычнoм месте.

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