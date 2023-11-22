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Моуриньо высказался о своем будущем

Жозе отверг возможность возвращения в Реал, но сказал, где он когда-то окажется.
Сегодня, 20:51
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо в общении с итальянским телеканалом RAI1 поделился мыслями о своем будущем.

По словам Моуриньо, он не думает о возвращении в Реал, но рано или поздно потренирует в Саудовской Аравии.

"Переход в Реал Мадрид на место Анчелотти? Флорентино очень умен. У него уже есть суперменеджер, зачем думать о другом?.

Я мадридист и надеюсь, что Анчелотти останется там. Он идеальный тренер для Реала.

Я думаю, что однажды я приду в саудовский чемпионат. Думаю, я поеду туда тренировать, да.

Но этот день наступит не завтра и не послезавтра", - заявил португальский специалист.

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