Коваленко: Гол в ворота Наполи - лучший в моей карьере
Виктор Коваленко своим результативным ударом принес Эмполи выездную победу над Наполи (1:0) в рамках 12-го тура Серии А.
По словам украинского хавбека, этот гол на Стадио Диего Армандо Марадона стал лучшим в его карьере.
"Это был лучший гол в моей карьере. Но даже если бы он был плохим, я бы все равно принял это решение: решающее, на стадионе Марадоны, против чемпионов Италии", - цитирует украинца Альфредо Педулла.
Он также признался, что надеется за счет хороших выступлений за Эмполи получить вызов в расположение сборной Украины.
"Я хорошо лажу с Андреаццоли, мы играем немного как мой Шахтер. Я надеюсь вернуться в расположение Эмполи на лучшем уровне и снова заслужить вызов в сборную".
"Возможность представлять Украину имела бы для меня огромную ценность. И после ничьей с Италией мы надеемся выйти в плей-оф на чемпионат Европы".
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В нынешнем сезоне Виктор Коваленко принял участие лишь в четырех матчах, а гол в ворота Наполи стал его первым результативным действием.
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