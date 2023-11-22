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Коваленко: Гол в ворота Наполи - лучший в моей карьере

Хавбек Эмполи оценил свой гол, выразив надежду вернуться в состав сборной Украины.
Сегодня, 21:22
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Виктор Коваленко своим результативным ударом принес Эмполи выездную победу над Наполи (1:0) в рамках 12-го тура Серии А.

По словам украинского хавбека, этот гол на Стадио Диего Армандо Марадона стал лучшим в его карьере.

"Это был лучший гол в моей карьере. Но даже если бы он был плохим, я бы все равно принял это решение: решающее, на стадионе Марадоны, против чемпионов Италии", - цитирует украинца Альфредо Педулла.

Он также признался, что надеется за счет хороших выступлений за Эмполи получить вызов в расположение сборной Украины.

"Я хорошо лажу с Андреаццоли, мы играем немного как мой Шахтер. Я надеюсь вернуться в расположение Эмполи на лучшем уровне и снова заслужить вызов в сборную".

"Возможность представлять Украину имела бы для меня огромную ценность. И после ничьей с Италией мы надеемся выйти в плей-оф на чемпионат Европы".

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В нынешнем сезоне Виктор Коваленко принял участие лишь в четырех матчах, а гол в ворота Наполи стал его первым результативным действием.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи эмполи Серия А Виктор Коваленко

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