"Украину обокрали": президент Наполи раскритиковал судейство в матче с Италией

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис высказался по поводу матча Украина – Италия.

Специалист раскритиковал судейство, которое, по его мнению, лишило победу команды Сергея Реброва.

"Никто не хочет видеть, как команду обкрадывают так, как вчера вечером Украину обокрала Италия. Там явно должны были назначать пенальти", - приводит слова президента TMW.

Напомним, Украина и Италия сыграли вничью (0:0), благодаря чему итальянцы вышли на Евро-2024.

Ранее Луческу назвал сборную, которой нет места на Евро-2024.

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