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"Украину обокрали": президент Наполи раскритиковал судейство в матче с Италией

Аурелио Де Лаурентис поддержал команду Реброва.
Сегодня, 23:15
Аурелио Де Лаурентис / Getty Images
Аурелио Де Лаурентис / Getty Images

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис высказался по поводу матча Украина – Италия.

Специалист раскритиковал судейство, которое, по его мнению, лишило победу команды Сергея Реброва.

"Никто не хочет видеть, как команду обкрадывают так, как вчера вечером Украину обокрала Италия. Там явно должны были назначать пенальти", - приводит слова президента TMW.

Напомним, Украина и Италия сыграли вничью (0:0), благодаря чему итальянцы вышли на Евро-2024.

Ранее Луческу назвал сборную, которой нет места на Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии

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