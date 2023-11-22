Поддержал родную команду: Холанд оплатил проезд 200 фанатов на матч плей-офф в Норвегии

Норвежец не забывает о тех, кто подарил ему путь во взрослый футбол.

Эрлинг Холанд выложил 13 тысяч фунтов за билеты на поезд для 200 болельщиков своего родного клуба Брюне на матч плей-офф за право выйти в высший дивизион Норвегии, сообщает The Mirror.

Суперзвезда Манчестер Сити играл за Брюне, начиная с пятилетнего возраста, а в 2015 году он впервые вышел на поле в составе первой команды.

Холанд провел в основной команде два года, прежде чем в 2017 году перейти в Мольде. Но очевидно, что он по-прежнему питает большую привязанность к своей первой команде.

Брюне отправится в Кристиансанн на поединок против Старта, который станет для клуба первым матчем плей-офф с 2006 года.

Erling Haaland will cover the cost of the train trip for around 200 fans from his boyhood club, Bryne FK, to attend the team's playoff game on Saturday, paying around NOK 175,000 ($16,000) ❤️🇳🇴



The team have reached the playoffs for the first time since 2006 and have a chance of… pic.twitter.com/q4ESDIGP1p — ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2023

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Билеты на поезд до Кристиансанна стоят 698 норвежских крон, что составляет около 52 фунтов.

Учитывая, что Холанд заплатил за 200 болельщиков, в сумме он расстался примерно с 13 100 фунтами (или 175 000 норвежских крон). Он даже настоял на том, что оплатит билеты на автобус всем фанатам, которые не захотят ехать на поезде.

"Приятно, что Эрлинг захотел проспонсировать поездку фанатов Брюне, мы это очень ценим", - заявил пресс-секретарь клуба Оле Мортен Хобберстад.

"Это также способствует тому, что несколько человек, которые, возможно, не придавали этому приоритета в первую очередь из-за роста цен и повышения процентных ставок, теперь едут на матч, чтобы поддержать Брюне в квалификации".

Отметим, что в этот же день состоится важный матч и для самого Эрлинга Холанда, ведь Манчестер Сити примет на своем поле Ливерпуль в рамках АПЛ. Эта игра пройдет в субботу, 25 ноября.

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