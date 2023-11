Поддержал родную команду: Холанд оплатил проезд 200 фанатов на матч плей-офф в Норвегии

Эрлинг Холанд выложил 13 тысяч фунтов за билеты на поезд для 200 болельщиков своего родного клуба Брюне на матч плей-офф за право выйти в высший дивизион Норвегии, сообщает The Mirror.

Суперзвезда Манчестер Сити играл за Брюне, начиная с пятилетнего возраста, а в 2015 году он впервые вышел на поле в составе первой команды.

Холанд провел в основной команде два года, прежде чем в 2017 году перейти в Мольде. Но очевидно, что он по-прежнему питает большую привязанность к своей первой команде.

Брюне отправится в Кристиансанн на поединок против Старта, который станет для клуба первым матчем плей-офф с 2006 года.

