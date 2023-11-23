Футболист МЮ может сменить футбольное гражданство

Футболист Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака может начать представлять на международном уровне африканскую сборную

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, правому защитнику манкунианцев поступило предложение поехать на Кубок африканских наций в составе сборной ДР Конго.

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У Уан-Биссаки есть один матч за сборную ДР Конго до 17 лет откуда родом его предки, но далее он решил представлять Англию, однако, за основную сборную он так и не сыграл, поэтому снова может сменить футбольное гражданство.

Орнштейн отмечает, что Аарон серьезно рассматривает воспользоваться возможностью, которая ему выпала.

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