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Футболист МЮ может сменить футбольное гражданство

Аарону Уан-Биссаке предложили представлять на международном уровне ДР Конго.
Сегодня, 15:48
Аарон Ван-Биссака / Getty Images
Аарон Ван-Биссака / Getty Images

Футболист Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака может начать представлять на международном уровне африканскую сборную

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, правому защитнику манкунианцев поступило предложение поехать на Кубок африканских наций в составе сборной ДР Конго.

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У Уан-Биссаки есть один матч за сборную ДР Конго до 17 лет откуда родом его предки, но далее он решил представлять Англию, однако, за основную сборную он так и не сыграл, поэтому снова может сменить футбольное гражданство.

Орнштейн отмечает, что Аарон серьезно рассматривает воспользоваться возможностью, которая ему выпала.

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