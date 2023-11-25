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"Мы рушим лигу": Гвардиола высказался о раннем начале матча против Ливерпуля

Испанец в саркастическом стиле прокомментировал решение вещателей.
Сегодня, 10:06
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола

Сегодня, 25 ноября, Ман Сити на своем поле примет Ливерпуль. По просьбе английского вещателя Sky Sports матч был перенесен с 17:00 на 14:30.

Наставник "горожан" в саркастическом стиле высказался о данном решении.

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"Пожалуйста не вините Ман Сити, мы в это не вовлечены. 

Мы рушим лигу, но вы знаете, мне жаль... Время матча поставили они, а не мы", - заявил Гвардиола. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Пеп Гвардиола

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