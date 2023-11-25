"Мы рушим лигу": Гвардиола высказался о раннем начале матча против Ливерпуля

Сегодня, 25 ноября, Ман Сити на своем поле примет Ливерпуль. По просьбе английского вещателя Sky Sports матч был перенесен с 17:00 на 14:30.

Наставник "горожан" в саркастическом стиле высказался о данном решении.

Читай также: Гвардиола: Такое чувство, что люди хотят, чтобы Манчестер Сити наказали

"Пожалуйста не вините Ман Сити, мы в это не вовлечены.

Мы рушим лигу, но вы знаете, мне жаль... Время матча поставили они, а не мы", - заявил Гвардиола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!