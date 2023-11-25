ПСЖ и Ман Сити могут обменяться игроками зимой

ПСЖ и Манчестер Сити зимой могут временно обменяться игроками.

Как сообщает издание Times, в стан парижан должен отправиться Келвин Филлипс, а к "горожанам" поедет Уго Экитике. В обоих случаях речь идет о краткосрочных арендах.

Отметим, что ни Филлипс, ни Экитике не получают игровой практики в своих клубах. Англичанин провел 216 минут на поле во всех турнирах, а француз всего 8.

Напомним, ранее сообщалось, что Ман Сити поборется с другими топ-клубами АПЛ за аргентинского вундеркинда.

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