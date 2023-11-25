Спортдир Баварии прокомментировал продление контракта с одной из легенд клуба

Спортивный директор Баварии Кристофер Фройнд поделился мыслями о продлении контракта с Томасом Мюллером.

По словам функционера, переговоры между клубом и игроком пройдут в ближайшие недели.

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"В ближайшие недели будут проведены переговоры с Томасом Мюллером. Он принадлежит футбольному клубу Бавария.

"Мы открыто общаемся с ним, потому что он не просто игрок. Он - Томас Мюллер. ФК Бавария и он - это особенная история", - заявил Фройнд.

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