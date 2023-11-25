iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Забарный - в старте на матч против Шеффилд Юнайтед

Футболист традиционно выходит с первых минут.
Сегодня, 16:22
Илья Забарный
Илья Забарный

В рамках 13 тура чемпионата Англии Борнмут встретится с Шеффилд Юнайтед.

Наставник "вишен" Андони Ираола определился с составом на матч. Украинец Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

Читай также: Забарный и футболистка женского состава Борнмута провели мастер-класс для игроков академии

В текущем сезоне центрбэк является ключевым футболистом своей команды и не пропустил ни одного матча в рамках АПЛ.

Матч Борнмут - Шеффилд Юнайтед состоится сегодня, 25 ноября, в 17:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Шеффилд Юнайтед Илья Забарный

Статьи по теме

Забарный и футболистка женского состава Борнмута провели мастер-класс для игроков академии Забарный и футболистка женского состава Борнмута провели мастер-класс для игроков академии
Борнмут неожиданно уверенно обыграл Нькасл и покинул зону вылета Борнмут неожиданно уверенно обыграл Нькасл и покинул зону вылета
Гвардиола - о победе над Борнмутом: Мы не ожидали того, что они будут так играть Гвардиола - о победе над Борнмутом: Мы не ожидали того, что они будут так играть
Манчестер Сити разгромил Борнмут Забарного Манчестер Сити разгромил Борнмут Забарного
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина19:01
Суперлига назвала символическую сборную первого круга чемпионата
Украина18:58
Ворскла и ЛНЗ не определили сильнейшего
Европа18:57
Ньюкасл без особых проблем обыграл Челси Мудрика
Бокс18:32
"Способен отправить любого в полет": Усик назвал фаворита боя Джошуа - Уайлдер
Европа18:31
Дортмундская Боруссия выиграла боруссийское дерби, камбекнув еще в первом тайме
Европа18:21
Гвардиола оценил игру Манчестер Сити в матче против Ливерпуля
Биатлон18:05
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Европа17:55
Анчелотти рассказал, как можно бороться с высокой травматичностью игроков
Украина17:50
УПЛ: Кривбасс победил Минай, Верес обыграл Металлист 1925, Ворскла встретится с ЛНЗ
Биатлон17:48
Украина завершила смешанную эстафету в Эстерсунде в топ-10, победитель - Франция
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK