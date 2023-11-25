Забарный - в старте на матч против Шеффилд Юнайтед

В рамках 13 тура чемпионата Англии Борнмут встретится с Шеффилд Юнайтед.

Наставник "вишен" Андони Ираола определился с составом на матч. Украинец Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

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В текущем сезоне центрбэк является ключевым футболистом своей команды и не пропустил ни одного матча в рамках АПЛ.

Матч Борнмут - Шеффилд Юнайтед состоится сегодня, 25 ноября, в 17:00 по Киеву.

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