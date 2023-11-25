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Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах: результат матча

Первые 45 минут этого матча были просто сумасшедшими.
Сегодня, 18:31
Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах / Getty Images
Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах / Getty Images

В субботу, 25 ноября, в рамках 12-го тура Бундеслиги прошло борусийское дерби, Боруссия Дортмунд принимала Боруссию Менхенгладбах.

Матч начался под диктовку гостей, которые сходу проверили Кобеля, а на 13-й минуте уже открыли счет. Через три минуты гладбахцы забили снова, но судья отменил гол из-за офсайда, что их не смутило, ведь уже на 28-й минуте Коне удвоил преимущество.

И вот здесь началось самое интересное. Через две минуты Забитцер отыграл один гол, еще чреез две минуты Фюллькруг возвращает на поле ничью, и в самой концовке тайма Байно-Гиттенс выводит "шмелей" вперед.

Увы, на второй тайм команд не хватило. За 45 минут было создано всего пара моментов, а единственный гол был забит лишь в компенсированное время - Мален поставил точку в матче.

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах 12-го тура чемпионата Германии

Боруссия Д - Боруссия М 4:2
Голы: Забитцер, 30, Фюллькруг, 32, Байно-Гиттенс, 45, Мален, 90+7 - Райц, 12, Коне, 28

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 20 - 9
Удары в створ: 13 - 3
Угловые: 5 - 4
Фолы: 11 - 11
Атаки: 117 - 100

Боруссия Д: Кобель - Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни - Ройс (Вольф, 90+4), Забитцер (Рейна, 46), Джан (Озджан, 67) - Брандт, Байно-Гиттенс (Мален, 67), Фюллькруг (Мукоко, 76).

Боруссия М: Николас - Эльведи, Вебер, Скалли - Нетц, Онора (Хак, 73), Вайгль (Крамер, 82), Коне, Райтц (Нгуму, 61) - Плеа (Нойхаус, 73), Сибачо (Чванчара, 46).

Предупреждения: Брандт, 81 - Вайгль,55, Коне, 87

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