Довбик - о зрителях в Испании: Когда играешь, ты не устаешь, у тебя адреналин
Нападающий Жироны Артем Довбик высказался касаемо ощущений после выступлений на испанских полях.
"Хорошо, что матчи сборной проходят со зрителями, поэтому немного перезагружаешься, когда приезжаешь, чувствуешь эту атмосферу. Да, было тяжело в Украине играть без зрителей, потому что каждый матч проходил как товарищеский. Но ты привыкаешь к этому, мы ничего не можем с этим поделать.
В Испании каждый матч – как аншлаг, много зрителей. Тебя поддерживают, и ты ощущаешь силы. Когда играешь в Испании, ты не устаешь. Зрители, поддержка – оно тебя как-то гонит, у тебя адреналин".
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"В Украине на 75-й минуте ты уже немного устаешь, потому что какая-то монотонность такая без зрителей. Особенно когда команда выигрывает – ты уже где-то так ходишь.
А в Испании такого нет – там постоянно 90 минут ты в игре, постоянно какое-то напряжение. Ты можешь выигрывать 3:0, потом бам – 3:2, и уже немного другая игра. Плюс зрители тебя поддерживают и гонят, поэтому так", – сказал Довбик в интервью SportArena.
В текущем сезоне на счету 26-летнего украинца семь голов и четыре ассиста в 13-ти матчах Ла Лиги.
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