"Сейчас - без шансов": Довбик назвал топ-клуб, в который хотел бы перейти

Нападающий Жироны Артем Довбик высказался по поводу возможного перехода в Манчестер Сити.

Украинский форвард считает, что у него нет перспектив туда перейти, пока играет там Эрлинг Холанд.

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– Жирона - часть City Group. Возможно, у тебя есть какие-то мысли по поводу Сити?

– Там Холанд (смеется). Если Холанда продадут, то будут какие-то мысли. Сейчас пока без шансов, - сказал Довбик в интервью Sport Arena.

Ранее Довбик рассказал, кого из украинцев хочет видеть в Жироне.

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