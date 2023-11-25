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Милан - Фиорентина 1:0: обзор матча и результат игры 25.11.2023

"Россонери" прервали неудачную серию в чемпионате.
Вчера, 23:43
Милан - Фиорентина / Getty Images
Милан - Фиорентина / Getty Images

В субботу, 25 ноября, в рамках 13-го тура Серии А Милан встречался с Фиорентиной. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил защитник "россонери" Тео Эрнандес. Француз отличился с 11-метровой точки на 45+2 минуте.

Данная победа позволила Милану прервать свою неудачную серию из четырех матчей в чемпионате Италии.

В турнирной таблице "красно-черные" поднялись на третью строчку, а Фиорентина занимает шестое место.

Статистика матча Милан - Фиорентина 13-го тура Серии А

Милан - Фиорентина 1:0

Гол: Эрнандес, 45+2 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 1.66 - 0.67
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 9 - 13
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 3 - 8
Фолы: 8 - 7

Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав, Эрнандес, Побега, Рейндерс, Муса (Крунич, 83), Пулишич (Лофтус-Чик, 61), Чуквуэзе, Йович (Камарда, 83).

Фиорентина: Терраччано, Паризи, Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Мандрагора, Иконе, Бонавентура, Данкан, Артур (Лопес, 46), Гонсалес, Соттиль, Бельтран (Нзола, 70).

Предупреждения: Артур (12), Паризи (45), Томори (56).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А Фиоренитна

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