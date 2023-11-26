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Атлетико - Мальорка 1:0: обзор матча и результат игры 25.11.2023

Француз опять приносит своей команде победу.
Сегодня, 00:00
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

В субботу, 25 ноября, в рамках 14-го тура Ла Лиги Атлетико принимал Мальорку. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Главным героем встречи стал форвард "матрасников" Антуан Гризманн. Француз отличился забитым мячом на 64-й минуте.

Благодаря данной победе Атлетико поднялся на третью строчку в Ла Лиги, набрав 31 балл.

У его соперника Мальорки дела не столь хороши, ведь команда занимает лишь 17-ю строчку с девятью очками.

Статистика матча Атлетико - Мальорка 14-го тура Ла Лиги

Атлетико - Мальорка 1:0

Гол: Гризманн, 64

Ожидаемые голы (xG): 1.42 - 0.54
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 20 - 8
Удары в створ: 3 - 1
Угловые: 7 - 3
Фолы: 8 - 19

Атлетико: Облак, Аспиликуэта (Хименес, 82), Эрмосо, Витцель, Льоренте, Коке (Де Поль, 63), Барриос, Корреа (Рикельме, 63), Гризманн, Мората (Депай, 82), Лино (Сауль, 71).

Мальорка: Райкович, Гонсалес, Настасич, Вальент, Копете(Маффео, 82), Тони Лато (Льябрес, 82), Санчес (Маскарель, 62), Дани Родригес (Ндиайе, 74), Дардер, Саму Кошта, Пратс (Ларин, 62).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид мальорка Ла Лига

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