Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2: обзор матча и результат игры 26.11.2023
В воскресенье, 26 ноября, в рамках 13-го тура АПЛ Тоттенхэм принимал Астон Виллу. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.
В середине первого тайма Джовани Ло Чельсо вывел свою команду вперед, однако под занавес 45-минутки Астон Вилла сумела отыграться усилиями Пау Торреса.
Уже во второй половине игры гости завершили начатое и забили оппоненту второй гол. Олли Уоткинс стал героем своей команды.
Таким образом Тоттенхэм упустил возможность подняться в топ-3 АПЛ, а Астон Вилла обошла лондонцев, набрав 28 баллов.
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла 13-го тура АПЛ
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Голы: Ло Чельсо, 22 - Торрес, 45+7, Уоткинс, 61
Ожидаемые голы (xG): 2.09 - 1.77
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 18 - 15
Удары в створ: 8 - 5
Угловые: 9 - 3
Фолы: 11 - 13
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