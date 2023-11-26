Рома - Удинезе 3:1: обзор матча и результат игры 26.11.2023

В воскресенье, 26 ноября, в рамках 13-го тура Серии А Рома встречалась с Удинезе. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

На 20-й минуте Джанлука Манчини распечатал ворота соперника после подачи Пауло Дибалы. Римляне уверенно контролировали игру, однако на 57-й минуте упустили контратаку в свои ворота, что привело в пропущенному мячу.

Далее вновь отличился Дибала, забив на 81-й минуте. Аргентинцу ассистировал Ромелу Лукаку. Точку в матче поставил Стефан Эль-Шаарави.

Таким образом, после 13-ти туров Рома идет на пятой строчке с 21-м баллом, а Удинезе занимает 16-е место, набрав 11 очков.

Статистика матча Рома - Удинезе 13-го тура Серии А

Рома - Удинезе 3:1

Голы: Манчини, 20, Дибала, 81, Эль-Шаарави, 90 - Товен, 57

Ожидаемые голы (xG): 0.30 - 0.23

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 12 - 5

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 7 - 1

Фолы: 8 - 15

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