Известный немецкий арбитр рискует пропустить домашний Евро-2024 из-за тяжелой травмы
Знаменитый арбитр Феликс Брых выбыл на длительный срок, получив серьезное повреждение во время матча чемпионата Германии.
48-летний рефери травмировался в недавнем поединке 12-го тура Бундеслиги между Айнтрахтом и Штутгартом. Он доработал первый тайм, а в перерыве его заменил четвертый судья Патрик Швенгерс.
Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза, у Брыха подтвердился разрыв крестообразных связок колена. Арбитру пришлось перенести хирургическое вмешательство, и теперь его ожидает длительное восстановление.
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"Операция прошла хорошо, теперь начинается реабилитация", - сообщил он.
Предполагается, что немецкий рефери из-за травмы останется вне игры до конца нынешнего сезона, а также рискует пропустить домашний Евро-2024.
Отметим, что Брыху оставалось отсудить один матч, чтобы побить рекорд по количеству поединков в чемпионате Германии.
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