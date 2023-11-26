Немецкий арбитр получил тяжелую травму во время матча Бундеслиги
Немецкий арбитр Феликс Брих из-за травмы не смог завершить особенный для себя матч в Бундеслиге.
48-летний судья в игре между Айнтрахтом и Штутгартом провел свой 344-й матч в рамках чемпионата Германии, сравнявшись с рекордом Вольфганга Штарка.
В первом тайме Брых подвернул правое колено и щиколотку, после чего он, прихрамывая, покинул поле. Арбитр получил медицинскую помощь, а затем вернулся на поле с повязкой из белой ленты. В перерыве было принято решение заменить судью.
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Данная трагедия позволила дебютировать четвертому арбитру Патрику Швенгерсу в Бундеслиге.
Отметим, по данным разных источников, у Брыха подозрение на разрыв крестоподобных связок.
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