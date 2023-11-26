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Немецкий арбитр получил тяжелую травму во время матча Бундеслиги

Брых остановился в шаге от рекорда.
Сегодня, 00:38
Феликс Брых / Getty Images
Феликс Брых / Getty Images

Немецкий арбитр Феликс Брих из-за травмы не смог завершить особенный для себя матч в Бундеслиге.

48-летний судья в игре между Айнтрахтом и Штутгартом провел свой 344-й матч в рамках чемпионата Германии, сравнявшись с рекордом Вольфганга Штарка.

В первом тайме Брых подвернул правое колено и щиколотку, после чего он, прихрамывая, покинул поле. Арбитр получил медицинскую помощь, а затем вернулся на поле с повязкой из белой ленты. В перерыве было принято решение заменить судью.

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Данная трагедия позволила дебютировать четвертому арбитру Патрику Швенгерсу в Бундеслиге.

Отметим, по данным разных источников, у Брыха подозрение на разрыв крестоподобных связок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Феликс Брых

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