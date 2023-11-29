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Летний новичок Баварии впервые выйдет в старте после проблем со здоровьем

Рафаэль Геррейру полноценно дебютирует за "красных".
Сегодня, 21:27
Рафаэль Геррейру
Рафаэль Геррейру

В рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария сыграет с Копенгагеном.

В стане мюнхенцев полноценно дебютирует Рафаэль Геррейру, перебравшийся в клуб на правах свободного агента летом этого года.

Португалец пришел в клуб с травмой, от которой восстанавливался до конца сентября. Затем он вышел на замену против РБ Лейпциг и снова травмировался.

Напомним, матч Бавария - Копенгаген состоится сегодня, 29 ноября, в 21:45 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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