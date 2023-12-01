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Тухель: Вы не знаете, с чем нам пришлось иметь дело в ПСЖ

Немец благодарен за опыт.
Сегодня, 14:11
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Томас Тухель рассказал, в чем разница между работой в Баварии и ПСЖ.

Немецкий специалист заявил, что благодаря опыту во Франции ему теперь легче понимать игроков. Кроме того теперь он более терпимо относится к их выходкам.

"У меня было очень немецкое мышление: это когда мы крепко держимся за определенные правила. Определенное поведение, которое должно быть всегда.

Но есть разные способы построить команду. В ПСЖ, например, правила совершенно другие, чем здесь, в Германии. Это помогает мне лучше понимать своих игроков.

Когда я слышу, что здесь, в Баварии, определенное поведение определенного игрока неприемлемо, я смеюсь и думаю: "Вы не знаете, с чем нам пришлось иметь дело в ПСЖ!

Это меня успокаивает. Я лучше понимаю, почему игроки так ведут себя, даю им больше пространства, чем мог бы раньше, если бы всю свою карьеру провел в Германии", – приводит слова Тухеля Bild.

Ранее также сообщалось, что легенда сборной Германии может возглавить клуб второй Бундеслиги.

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