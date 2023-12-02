Барселона хочет пересмотреть соглашение со своим техническим спонсором
Барселона намерена пересмотреть соглашение с Nike, пишет Diario Sport.
Каталонцы имеют контракт до 2028 года, по которому они получают 155 млн евро за сезон. При этом в клубе считают, что серьезно недополучают денег.
Разорвать соглашение довольно проблематично, потому Барса хочет склонить Nike к переесмотру условий контракта.
К тому же в клубе недовольны и качеством услуг, им не нравится ни дизайн, ни обслуживание игроков. При этом в компании считают, что каталонцы сами виноваты, поскольку они постоянно срывают или затягивают сроки.
Интересно, что если Барселона решиться все же разорвать контракт, Puma и New Balance уже готовы предложить им свои варианты.
Ранее также сообщалось, что Бавария надолго потеряла защитника.
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