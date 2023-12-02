Барселона хочет пересмотреть соглашение со своим техническим спонсором

Каталонцы считают, что Nike мог платить им и больше.

Барселона намерена пересмотреть соглашение с Nike, пишет Diario Sport.

Каталонцы имеют контракт до 2028 года, по которому они получают 155 млн евро за сезон. При этом в клубе считают, что серьезно недополучают денег.

Разорвать соглашение довольно проблематично, потому Барса хочет склонить Nike к переесмотру условий контракта.

К тому же в клубе недовольны и качеством услуг, им не нравится ни дизайн, ни обслуживание игроков. При этом в компании считают, что каталонцы сами виноваты, поскольку они постоянно срывают или затягивают сроки.

Интересно, что если Барселона решиться все же разорвать контракт, Puma и New Balance уже готовы предложить им свои варианты.

Ранее также сообщалось, что Бавария надолго потеряла защитника.

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