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Футбол

Бавария потеряла на несколько месяцев защитника из-за тяжелой травмы

Игрок мюнхенской команды порвал крестообразную связку колена.
Сегодня, 13:24
Буна Сарр / Getty Images
Буна Сарр / Getty Images

Защитник мюнхенской Баварии Буна Сарр выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 31-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку левого колена во время тренировки. Игрок уже перенес хирургическое вмешательство и начинает процесс реабилитации.

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На восстановление сенегальскому защитнику потребуется несколько месяцев.

Отметим, что в нынешнем сезоне Сарр провел за Баварию во всех турнирах пять матчей, отличившись одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с мюнхенцами истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник Баварии отказывается продлевать контракт и намерен перейти в Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария буна сарр

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