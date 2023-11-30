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Звезда Баварии раскритиковал женщину арбитра за два не назначенных пенальти

Томас Мюллер не доволен работой Стефани Фраппар.
Сегодня, 14:09
Стефани Фраппар / Getty Images
Стефани Фраппар / Getty Images

Мюнхенская Бавария в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов не смогла обыграть Копенгаген и впервые потеряла очки в нынешнем розыгрыше.

После матча ветеран команды Томас Мюллер отреагировал на то, что судья поединка француженки Стефани Фраппар дважды решила не назначать пенальти.

"Меня толкали двумя руками, это настолько очевидно, за это можно было давать пенальти"

Второй момент, о котором говорил Мюллер, это отмена пенальти в дополнительное время, когда Фраппарь пересмотрела повтор и отменила свое первоочередное решение.

Момент с пенальти на 4:00

"Лично я бы не ставил пенальти в этом моменте за игру рукой, но, думаю, если посмотреть в правила - это пенальти. Особенно, если мы упомянем матч ПСЖ - Ньюкасл[[/link_local] ].

Я не сторонник правил, но если они существуют, то удивительно, что в том матче арбитр не назначил пенальти, но потом посмотрел повтор и указал на точку, а тут наоборот, сначала назначили, а потом отменили.

Отметим, что, несмотря на результат этого матча, Бавария уже ПСВ и Арсенал обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионовобеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арбитр Томас Мюллер Стефани Фраппар

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