"У меня замерзли пальцы": Лунин оригинально поблагодарил команду после победы над Гранадой

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин поделился впечатлениями от успешного матча чемпионата Испании против Гранады.

Мадридский клуб в 15-м туре Ла Лиги одержал уверенную победу со счетом 2:0.

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"Благодарен команде, у меня сегодня замерзли пальцы. Всегда легче побеждать, когда ты сохраняешь ворота в неприкосновенности. В 95% случаев, когда мы не пропускаем, мы выигрываем.

У нас очень хорошая серия, потому что сложно, когда выбывают восемь или девять игроков, но мы продолжаем побеждать и играть в хороший футбол", - приводит слова Лунина Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что Лунин через СМИ узнал причину, почему Кепа основной голкипер.

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