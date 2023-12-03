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Нападающий Ювентуса прокомментировал свое будущее

Душан Влахович хочет играть только в стане "зебр".
Сегодня, 21:53
Душан Влахович
Душан Влахович

Нападающий Ювентуса Душан Влахович, которым летом интересовался ПСЖ, а сейчас хочет приобрести Арсенал, прокомментировал свое будущее.

По словам сербского форварда, его все устраивает в Турине.

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"У меня еще 2,5 года по контракту, я никуда не спешу. Мой агент ведет переговоры, я буду рад остаться здесь.

Приоритет Ювентуса - снова вернуться в топ-4 и снова играть в Лиге чемпионов. Каждый в раздевалке будет стремиться к этому", - цитирует футболиста итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

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