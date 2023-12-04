Харри Кейн назвал Терри и Кьеллини лучшими защитниками, против которых играл

Форвард Баварии Харри Кейн назвал самых мощных защитников, с которыми ему приходилось сталкиваться на футбольном поле.

"Лучшие защитники, против которых я играл, - это Джон Терри и Джорджо Кьеллини. Джон был очень хитрым и умным на поле, не зря считается одним из лучших в своей роли".

Читай также: Кейн наконец-то нашел себе дом в Мюнхене - форвард поселится на вилле экс-игрока Баварии

"То же самое я могу сказать о Кьеллини. Мы встречались как на клубном уровне, так и на уровне сборных, и он всегда отлично использовал свое телосложение", - приводит слова Кейна Sportskeeda.

Напомним, Кейн установил рекорд Бундеслиги по количеству голов в первых 11 турах чемпионата. С начала сезона нападающий Баварии забил в чемпионате 17 голов - это лучший показатель за этот период в истории немецкой премьер-лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!