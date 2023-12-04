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Харри Кейн назвал Терри и Кьеллини лучшими защитниками, против которых играл

Англичанин отметил навыки оппонентов.
Сегодня, 13:13
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Форвард Баварии Харри Кейн назвал самых мощных защитников, с которыми ему приходилось сталкиваться на футбольном поле.

"Лучшие защитники, против которых я играл, - это Джон Терри и Джорджо Кьеллини. Джон был очень хитрым и умным на поле, не зря считается одним из лучших в своей роли".

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"То же самое я могу сказать о Кьеллини. Мы встречались как на клубном уровне, так и на уровне сборных, и он всегда отлично использовал свое телосложение", - приводит слова Кейна Sportskeeda.

Напомним, Кейн установил рекорд Бундеслиги по количеству голов в первых 11 турах чемпионата. С начала сезона нападающий Баварии забил в чемпионате 17 голов - это лучший показатель за этот период в истории немецкой премьер-лиги.

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