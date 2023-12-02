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Кейн наконец-то нашел себе дом в Мюнхене - форвард поселится на вилле экс-игрока Баварии

За жизнь в отеле англичанин заплатил более миллиона евро.
Вчера, 23:07
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Харри Кейн стал игроком Баварии 12 августа 2023 года. С того момента он все никак не мог найти себе постоянное жилье в Мюнхене.

В итоге 30-летний англичанин был вынужден жить в гостиннице. За одну ночь там он платил 11 тысяч евро, а за все проведенное там время форвард расстался с 1,2 миллиона.

Но такая жизнь подошла к концу, так как Кейн нашел себе новый дом. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild, Харри Кейн вскоре поселится на вилле, которая ранее принадлежала экс-защитнику Баварии Люке Эрнандесу.

Стоит отметить, что Кейн и Эрнандес не успели пересечься в Мюнхене, так как игрок сборной Франции перешел в ПСЖ за месяц до трансфера нападающего.

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Напомним, что основной защитник Баварии отказывается продлевать контракт с клубом, так как он намерен покинуть Германию ради гранда испанского футбола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн Бавария Мюнхен Люка Эрнандес

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