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FA предъявила Ман Сити обвинение за неуважительное отношение к арбитру

Игрокам придется ответить за свой срыв.
Сегодня, 22:14
Саймон Хупер / Getty Images
Саймон Хупер / Getty Images

FA предъявила Ман Сити обвинения в неподобающем отношении к арбитру.

Напомним, что в матче с Тоттенхэмом главный судья Саймон Хупер решил остановить игру во время опасной атаки "горожан". Игроки Сити окружили арбитра, требуя объяснений, а Холанд и вовсе стал героем мемов.

Футбольная ассоциация Англии расценила поведение игроков Манчестер Сити как неуважительное по отношению к арбитру.

"Горожанам" предъявлены обвинения, поскольку клуб не смог обеспечить подобающее поведение своих футболистов. Сити сможет ответить на обвинения FA до 7 декабря.

Ранее также, напомним, экс-хавбек МЮ рассказал о проблемах с дисциплиной в клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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