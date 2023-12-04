FA предъявила Ман Сити обвинение за неуважительное отношение к арбитру

FA предъявила Ман Сити обвинения в неподобающем отношении к арбитру.

Напомним, что в матче с Тоттенхэмом главный судья Саймон Хупер решил остановить игру во время опасной атаки "горожан". Игроки Сити окружили арбитра, требуя объяснений, а Холанд и вовсе стал героем мемов.

Футбольная ассоциация Англии расценила поведение игроков Манчестер Сити как неуважительное по отношению к арбитру.

"Горожанам" предъявлены обвинения, поскольку клуб не смог обеспечить подобающее поведение своих футболистов. Сити сможет ответить на обвинения FA до 7 декабря.

Ранее также, напомним, экс-хавбек МЮ рассказал о проблемах с дисциплиной в клубе.

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