Поднял градус: Лунин показал, как восстанавливается после матчей
Украинец успешно отыграл первым номером Реала.
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин опубликовал новую фотографию в Instagram.
Футболист показал своим подписчикам, как он расслабляется после игр и тренировок.
Читай также: Форвард Челси попросил модель OnlyFans раздеться для мотивации перед матчем
Украинец продемонстрировал фото с сауны, где он проходит восстановление.
В текущем сезоне Лунин провел за мадридский гранд семь матчей, за которые пропустил четыре гола и четырежды отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что у есть тайный контракт с Реалом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!