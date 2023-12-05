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Поднял градус: Лунин показал, как восстанавливается после матчей

Украинец успешно отыграл первым номером Реала.
Сегодня, 11:52
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин опубликовал новую фотографию в Instagram.

Футболист показал своим подписчикам, как он расслабляется после игр и тренировок.

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Украинец продемонстрировал фото с сауны, где он проходит восстановление.

В текущем сезоне Лунин провел за мадридский гранд семь матчей, за которые пропустил четыре гола и четырежды отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что у есть тайный контракт с Реалом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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